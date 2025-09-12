Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία

Το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket θα μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps

Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!