Λορένζο Μπράουν: «Σε Ούνικς, Μακάμπι και Ισπανία ήμουν ο εαυτός μου»

Ο Λορένζο Μπράουν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Αρμάνι και μίλησε για τους στόχους του στη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο επίσημο σάιτ της Αρμάνι:

Για το τι κάνει τη διαφορά σε ένα πόιντ γκαρντ: «Κατά τη γνώμη μου, για να είναι επιτυχημένος ένας πόιντ γκαρντ πρέπει να κερδίζεις παιχνίδια. Πρώτα απ 'όλα, είναι τόσο απλό, πρέπει να κερδίζεις παιχνίδια. Και μετά χτίζεις ένα όνομα για τον εαυτό σου και συνεχίζεις να πιέζεις ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλεις, πρέπει να δείχνεις ακόμα περισσότερη ενέργεια. Η ενέργεια και οι οπαδοί πάνε χέρι-χέρι. Αν βάλεις καλάθι και φωνάζεις με όλη σου τη δύναμη, το πλήθος τρέφεται από αυτήν την ενέργεια. Και έτσι χτίζεις ένα όνομα για τον εαυτό σου, δίνοντας στον κόσμο την αίσθηση ότι αυτό ακριβώς χρειάζεται. Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα. Βγάζεις δύο άμυνες και φωνάζεις ή εμπλέκεις τους οπαδούς, αυτό είναι πραγματικά σημαντικό.

Για το σημείο που άλλαξε την καριέρα του: «Για μένα, όλα άρχισαν να αλλάζουν όταν πήγα στην Ούνικς Καζάν στη Ρωσία και είχα έναν προπονητή, τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος μου επέτρεψε να είμαι ο εαυτός μου. Μετά πήγα να παίξω για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, και εκεί επίσης, ο προπονητής Σκαριόλο μου επέτρεψε να είμαι ο εαυτός μου. Το ίδιο συνέβη και στη Μακάμπι. Αν νιώθεις όσο το δυνατόν πιο άνετα σε αυτό που κάνεις χωρίς πολύ υπόβαθρο, αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες, αλλά ειδικά για εκείνους που προέρχονται από τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το επίπεδο: όταν μπορείς να νιώθεις άνετα, να νιώθεις την αυτοπεποίθηση γύρω σου, όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα».

Για την Euroleague: «Το να παίζεις στην Euroleague είναι σαν να παίζεις σκάκι, με την έννοια ότι πρέπει να σκέφτεσαι συνεχώς, είναι η μία κίνηση μετά την άλλη. Όταν παίζεις εδώ, πρέπει να προσπαθείς να είσαι ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλό σου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και υπάρχει επίσης πολύ ταλέντο. Αυτό είναι το πρόβλημα για πολλούς Αμερικανούς όταν έρχονται εδώ, δεν συνειδητοποιούν αμέσως ότι δεν θα είναι εύκολο μόνο και μόνο επειδή δεν είναι το NBA. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο, βλέπεις αμέσως ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να παίζουν και εδώ. Και κάτι άλλο, οι παίκτες που είναι εδώ για μερικά χρόνια καταλαβαίνουν το παιχνίδι πολύ περισσότερο, αναφέρομαι σε αυτούς που είναι μεγάλοι παίκτες στην Ευρώπη και όταν τους αντιμετωπίζεις, είναι καλύτερο να το γνωρίζεις αυτό, γιατί για να ξεχωρίσεις, πρέπει να κάνεις κάτι ξεχωριστό».