Αναχώρησαν τα τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα, με περίπου 1.000 φίλους της η Εθνική

Tα τσάρτερ από την Αθήνα για τη Ρίγα αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (12/9) για να βρεθεί κόσμος δίπλα στην Εθνική ομάδα στο παιχνίδι με την Τουρκία.

Οι πτήσεις αναχώρησαν με προορισμό την πόλη της Λετονίας, μεταφέροντας Έλληνες που θα βρεθούν στο γήπεδο της Ρίγας, με την Εθνική να έχει περίπου 1.000 άτομα στο πλευρό της.

Πιο συγκεκριμένα τρεις πτήσεις τσάρτερ έχουν αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Ρίγα, ενώ ακόμα μία θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη για την πόλη της Λετονίας.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!