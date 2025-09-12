ΣΕΦ: Το νέα μέλη του ΔΣ, ο Ελληνιάδης και η φοιτήτρια

Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Σταύρο Ελληνιάδη, αλλά και μία... φοιτήτρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατόπιν της αίτησης παραίτησης του ΤΖΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ. και της ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ από τη θέση της αναπληρώτριας Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε το διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με διετή θητεία, ως εξής:

Ως Αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη με Α.Δ, Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Αναπληρώτρια του Αντιπροέδρου ορίζεται η ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός.

Ως μέλη οι εξής:



- ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρωτή τον ΓΑΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ηλία, Ελ. Επαγγελματία.

-ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος, με αναπληρώτρια την ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ελευθερίου, Ελεύθερη Επαγγελματία.

-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή τον ΒΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟ του Ιωάννη, με, Ιδιωτικό Υπάλληλο.

-ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΟΥΣΑ του Νικολάου, Φοιτήτρια, με αναπληρωτή τον ΜΕΓΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αλεξάνδρου, Ασφαλιστή, Διαμεσολαβητή.

-ΦΑΦΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, Δημόσιος Υπάλληλος, με αναπληρώτρια την ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη, Ελ. Επαγγελματία.

Ως γραμματέας ορίζεται το μέλος ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου.