ΣΕΦ: Το νέα μέλη του ΔΣ, ο Ελληνιάδης και η φοιτήτρια

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Κατόπιν της αίτησης παραίτησης του ΤΖΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ. και της ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ από τη θέση της αναπληρώτριας Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε το διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με διετή θητεία, ως εξής:
Ως Αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη με Α.Δ, Ελεύθερος Επαγγελματίας.
Αναπληρώτρια του Αντιπροέδρου ορίζεται η ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός.
Ως μέλη οι εξής:
- ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρωτή τον ΓΑΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ηλία, Ελ. Επαγγελματία.
-ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος, με αναπληρώτρια την ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ελευθερίου, Ελεύθερη Επαγγελματία.
-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή τον ΒΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟ του Ιωάννη, με, Ιδιωτικό Υπάλληλο.
-ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΟΥΣΑ του Νικολάου, Φοιτήτρια, με αναπληρωτή τον ΜΕΓΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αλεξάνδρου, Ασφαλιστή, Διαμεσολαβητή.
-ΦΑΦΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, Δημόσιος Υπάλληλος, με αναπληρώτρια την ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη, Ελ. Επαγγελματία.
Ως γραμματέας ορίζεται το μέλος ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου.