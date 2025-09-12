Επιστρέφει στους Νικς ο Λάντρι Σάμετ

Ο έμπειρος γκαρντ λίγο πριν την έναρξη της pre-season στο NBA, αποδέχθηκε την πρόταση των Νεοϋορκέζων για μονοετές συμβόλαιο.

Ο Λάντρι Σάμετ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς και το καλοκαίρι βγήκε στην free agency, αναζητώντας ένα καλύτερο συμβόλαιο, χωρίς να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο 28χρονος γκαρντ, ωστόσο είχε στα χέρια του σταθερά την πρόταση των Νεοϋορκέζων, που ήθελαν να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους και λίγες ημέρες πριν την έναρξη της pre-season, απάντησε θετικά.

Έτσι, ο Σάμετ θα αγωνιστεί και την φετινή σεζόν με την φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς, έχοντας σταθερά ρόλο αναπληρωματικού, που θα δίνει «ανάσες» στον Τζέιλεν Μπράνσον και τον Μάικαλ Μπρίτζες.