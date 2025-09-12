«Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Παρτιζάν ο Λοβέρν»

Σενάρια επιστροφής του Ζοφρί Λοβέρν στην Παρτιζάν αναπαράγουν σερβικά ΜΜΕ, με τον 33χρονο σέντερ να είναι ελεύθερος μετά την λήξη της συνεργασίας του με την Βιλερμπάν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ιθύνοντες της Παρτιζάν εξετάζουν το ενδεχόμενο εκ νέου συνεργασίας με τον Λοβέρν, που φόρεσε την φανέλα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου από το 2012 έως το 2014.

Οι Σέρβοι, πάντως αναφέρουν ότι ο Λοβέρν έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης αλλά και από την Κίνα, με τον έμπειρο σέντερ να εξετάζει τις επιλογές του.

O Λοβέρν, μάλιστα βρίσκεται στην Σερβία, αφού προπονείται με την Μέγκα, για να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, κάτι που σύμφωνα με τους Σέρβους, αναμένεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις.