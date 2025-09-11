Με Φόρμαν πρωταγωνιστή ο Ηρακλής κέρδισε σε φιλικό τη Μύκονο

Ανώτερος ο Ηρακλής κέρδισε τη Μύκονο με 93-79 στο Ιβανώφειο στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφεια.

Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα έλεγχε το ματς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του, συντηρώντας διψήφιες διαφορές σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο εξαιρετικός Φόρμαν-Ράιτ με 21 πόντους και ακολούθησαν οι Σμιθ και Ουέρ με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα, ενώ 11 πρόσθεσε ο Ντάρκο-Κέλι.

Για τη Μύκονο ξεχώρισε ο Κάναντι με 19 πόντους, με τον Άπλμπι να προσθέτει 16. Στους 11 πόντους ο Ρέι, από 10 έβαλαν οι Έβανς και Μπιλλής.

Εκτός ο Φάντεμπερκ

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ δεν αγωνίστηκε στο φιλικό και δεν θα συνεχίσει στον Ηρακλή, καθώς προέκυψε ένα πρόβλημα.

Η ΚΑΕ Ηρακλής βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου ξένου ψηλού για να καλύψει το κενό στη φροντ λάιν, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 49-37, 75-59, 93-79

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Darko-Kelly 11(3), Wright-Foreman 21(3), Foster 7, Smith 15(1), Τσιακμάς 3(1), Πουλιανίτης 2, Μωραΐτης 4, Ware 13, Καμπουρίδης 5(1), Χρηστίδης 9, Syllas 3(1).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Μάντζαρης, Σκουλίδας 3(1), Καββαδάς 1, Γερομιχαλός 5, Μπιλλής 10(1), Ερμείδης, Evans 10, Ray 11, Cannady 19(4), Appleby 16(3), Moore 4.