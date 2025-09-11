Εύκολη φιλική νίκη κόντρα στην Μέταλατς για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα (92-65) της Μέταλατς σε φιλική αναμέτρηση, με τον Γιούρε Ζντοβτς να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ένα πολύ καλό και χρήσιμο τεστ αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το σημερινό φιλικό παιχνίδι με την Mέταλατς. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησε με 92-65 κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Πέρα από τα συμπεράσματα που έβγαλε ο Γιούρε Ζντοβτς είδε για πρώτη φορά στο παρκέ και σε αγώνα, τόσο τον Mάρβιν Τζόουνς, όσο και τον Αντώνη Κόνιαρη, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Στίβεν Μπράουν με 18 πόντους και τον Νίκο Περσίδη να ακολουθεί με 14 πόντους.

Ο Σλοβένος προπονητής ξεκίνησε το παιχνίδι με πεντάδα τους: Μπράουν, Ζάρα, Ντίμσα, Σλαφτσάκη και Moυρ και είδε την ομάδα του να έχει τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 15-7 στο 5΄και 19-14 στη λήξη της πρώτης περιόδου, για να ανεβάσει τη διαφορά πάνω και από τους 10 πόντους στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου. Με τον Μάρβιν Τζόουνς να έχει 11 πόντους, ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε 44-30 στο ημίχρονο και επικράτησε πλήρως στη συνέχεια του αγώνα.

Η διαφορά ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 20 (55-33) και με τρίποντο του Mέλβιν πήγε στους 23 (64-41 στο 27’).

Η Μέταλακ μείωσε 65-49, αλλά στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου ο Μπράουν με τρίποντο λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου διαμόρφωσε το 68-49.

Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι και στην τέταρτη περίοδo, με τον ΠΑΟΚ να δημιουργεί διαφορά ακόμη κα 30 πόντων, πριν το τελικό 92-65.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 44-30, 68-49, 92-65

ΠΑΟΚ mateco: Melvin 3 (1), Κόνιαρης 3, Σλαφτσάκης 8 (2), Ζάρας 2, Jackson 12 (1), Jones 11 (1), Περσίδης 14, Ιατρίδης 4, Brown 18 (3), Φίλλιος, Moore 6, Dimsa 11 (3).

METALAC: Watson 13 (1), Illes 5 (1), Milutinovic 5 (1), Dragojevic 2, Pajic 2, Petrovic 1, Davis 2, Milin, 10 (2) Bubanja 1, Trunic 14 (2), Koprivica 10.