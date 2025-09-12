Εθνική Ομάδα: Κόντρα στην Τουρκία στο ματς της 20ετίας!

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είναι πανέτοιμοι για το παιχνίδι της 20ετίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ήρθε η μεγάλη ώρα - μέχρι την επόμενη - για την «γαλανόλευκη»: Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία (12/9, 21:00) στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 20ετίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην γείτονα χώρα. Οι διεθνείς πηγαίνουν με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πολύ καλή εμφάνιση και την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία και όλοι διψούν για τη νίκη που θα εξασφαλίσει μίνιμουμ το αργυρό μετάλλιο.

Από την άλλη πλευρά ο Εργκίν Αταμάν θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος άσος του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, ενώ δεν έδωσε το «παρών» στις δυο τελευταίες προπονήσεις ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» σε χθεσινές του δηλώσεις τόνισε πως η απόφαση για την συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν στην αναμέτρηση θα πάρθει λίγα λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Στο δεύτερο ημιτελικό η Γερμανία του Ντένις Σρέντερ αντιμετωπίζει την φιλόδοξη και επικίνδυνη Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν (17:00).

