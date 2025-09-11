Tέλος οι φήμες: Παραμένει στην Μονακό ο Μάικ Τζέιμς!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Μάικ Τζέιμς δεσμεύτηκε να τηρήσει το συμβόλαιο του και να παραμείνει στην Μονακό, βάζοντας τέλος στις όποιες φήμες είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Μάικ Τζέιμς είχα φουντώσει το τελευταίο καιρό, με τα δημοσιεύματα για το μέλλον του στην Μονακό να δίνουν και να παίρνουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο πολύπειρος Αμερικανός άσος δεσμεύτηκε να τηρήσει το συμβόλαιο του και να παραμείνει στην Μονακό, βάζοντας τέλος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών.

Να σημειώσουμε ότι 35χρονος γκαρντ είχε μια διαμάχη με την ομάδα της Μονακό μετά από ένα περιστατικό εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια των πλέι οφ του γαλλικού πρωταθλήματος, αλλά οι ομάδες έλυσαν το ζήτημα πριν από την έναρξη της σεζόν.

Ο Τζέιμς προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από την EuroLeague και ήταν στο στόχαστρο ομάδων NBA, ωστόσο οι συζητήσεις και οι επαφές δεν καρποφώρησαν. Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος έχει συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα μέχρι το 2027.

Κατά τη διάρκεια της περασμένη σεζόνς, ο Τζέιμς είχε μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,0 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 29 λεπτά ανά αγώνα, βοηθώντας τους Μονεγάσκους να φτάσουν μέχρι τον τελικό της Euroleague.