Το SDNA στο ανακαινισμένο Ιβανώφειο: Νέοι πίνακες, παρκέ, μπλε καρεκλάκια και τουρνικέ (pics)

Το ανακαινισμένο Ιβανώφειο άνοιξε τις πύλες του για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στη Μύκονο και το SDNA δίνει το παρών.

Κάτι παραπάνω από καρπούς απέδωσε η μεγάλη καλοκαιρινή προσπάθεια της ΚΑΕ Ηρακλής για τον καλλωπισμό του Ιβανωφείου, καθώς όπως φαίνεται και από τα πλάνα του SDNA, το σπίτι του «Γηραιού» άλλαξε όψη και ομόρφυνε πολύ!

Πιο συγκεκριμένα, το παρκέ έχει αλλάξει και τοποθετήθηκε καινούργιο, την ίδια στιγμή που έχουν μπει μπλε καρεκλάκια σε όλο το γήπεδο. Δύο νέοι πίνακες βρίσκονται ψηλά στο κλειστό, ο ένας μάλιστα με πλήρη στατιστικά, τα δημοσιογραφικά θεωρεία άλλαξαν θέση και είναι ανακαινισμένα, όπως και η θέση της τηλεοπτικής κάλυψης, ενώ υπάρχει νέο σύστημα κλιματισμού και αναβαθμίστηκαν ηχητικά οι εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Τέλος, μπορείτε να δείτε πως για την είσοδο των φίλων του Ηρακλή τοποθετήθηκαν τουρνικέ, τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν, κάνοντας έτσι την γηπεδική εμπειρία του κόσμου του «Γηραιού» ακόμη πιο όμορφη.

Δείτε τα πλάνα του SDNA: