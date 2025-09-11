Αταμάν για Όσμαν: «Την ώρα του αγώνα θα αποφασιστεί η συμμετοχή του»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην τελευταία προπόνηση της Τουρκίας ενόψει της αναμέτρησης για τα ημιτελικά με την Ελλάδα, τόνισε πως η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Σε αναμμένα κάρβουνα «κάθονται» στην Τουρκία, όσον αφορά την περίπτωση του Τζέντι Όσμαν. Ο άσος του Παναθηναϊκού στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στην αναμέτρηση με την Πολωνία, με τον πολύπειρο γκαρντ να τραυματίζεται στον αστράγαλο, ωστόσο επέστρεψε στο παιχνίδι.

Η κατάσταση του εμπνέει ανησυχία στο τουρκικό επιτελείο ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού με την Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (12/9, 21:00), με τον Όσμαν να μην δίνει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το αυριανό παιχνίδι.

Μάλιστα ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το τελευταίο update στον τραυματισμό του παίκτη του, σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της προπόνησης, τονίζοντας πως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση με την «γαλανόλευκη».

«Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.

