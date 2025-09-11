Ελλάδα - Τουρκία με Bet Builder, Livestream και Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στη Ρίγα της Λετονίας, η Ελλάδα κοντράρεται με την Τουρκία στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του EuroBasket 2025. H Ελλάδα, που παίζει σε ημιτελικό της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια και η Τουρκία, με μία από τις καλύτερες γενιές παικτών στην ιστορία της, θα παλέψουν για να περάσουν στον τελικό.

Στη Ρίγα της Λετονίας, η Ελλάδα κοντράρεται με την Τουρκία στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του EuroBasket 2025. H Ελλάδα, που παίζει σε ημιτελικό της διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια και η Τουρκία, με μία από τις καλύτερες γενιές παικτών στην ιστορία της, θα παλέψουν για να περάσουν στον τελικό.

Στην Betsson βρίσκεις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις στην αναμέτρηση, όπως και ειδικές αγορές για τους παίκτες αλλά και την επιλογή του Bet Builder, που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές επιλογές για στοίχημα σ' ένα αθλητικό γεγονός, ενώ το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από το Livestream της Betsson. Επίσης για όλη την ημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ υπάρχει μία σούπερ προσφορά*!

Στο σπουδαίο παιχνίδι Ελλάδα – Τουρκία τα στατιστικά και η παράδοση, σαφώς, παίζει το δικό της ρόλο στην ανάλυση αυτού του μεγάλου ημιτελικού, αλλά υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες τεράστιας σημασίας. Η Ελλάδα μετράει 8 νίκες και 1 ήττα με αντίπαλο την Τουρκία.

Στον προημιτελικό με τη Λιθουανία η Ελλάδα νίκησε με 87-76 κάνοντας μια πολύ ώριμη εμφάνιση. «Θα είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε με την Τουρκία, θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Ξέρουμε πόσο ποιοτική ομάδα είναι», είπε ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης. Το Ελλάδα – Τουρκία είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί η Ελλάδα θα χρειαστεί να παρουσιαστεί εξαιρετική και πάλι και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κληθεί για ακόμη μια φορά να είναι ο κομβικός παίκτης στην επίθεση.



ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Τουρκία λογαριάζεται ως ισχυρή διεκδικήτρια του χρυσού μεταλλίου και όχι άδικα. Στον πάγκο της κάθεται ο Εργκίν Αταμάν, ηγέτης της είναι ο All-Star σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Άλπερεν Σενγκούν και γύρω του υπάρχει ένα καστ πολύ καλών παικτών όπως ο Τζέντι Όσμαν, ο Φουρκάν Κορκμάζ, ο Σέιν Λάρκιν και άλλοι. Η Τουρκία στους 8 έβγαλε νοκ άουτ την Πολωνία με 91-77.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο στοίχημα της Betssson πάντως μπορείτε να βρείτε κάθε επιλογή όπως:

-Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις

-Ειδικά παικτών

-Χάντικαπ

-Αγορές Παικτών

Ταυτόχρονα και σε αυτό το παιχνίδι αλλά και στο Φινλανδία-Γερμανία ένα αποκλειστικό τουρνουά στοιχήματος* για το Ευρωμπάσκετ!

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις