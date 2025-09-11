Τουρκία: Δεν προπονήθηκε ο Όσμαν μια μέρα πριν τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Εκτός ομαδικού προγράμματος έμεινε σήμερα ο Τζέντι Όσμαν, μία μέρα πριν τον ημιτελικό με την Ελλάδα για το Eurobasket (12/9, 21:00).

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε τραυματιστεί στο πόδι στη διάρκεια της τρίτης περιόδου κόντρα στην Πολωνία στον προημιτελικό, όμως η άμεση επιστροφή του από τα αποδυτήρια στο παρκέ, καθησύχασε για λίγο τα πράγματα.

Ωστόσο, παρότι ο ίδιος είχε αναφέρει πως είναι καλά, σήμερα δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα και έμεινε εκτός προγράμματος, με την κατάστασή του να αποτελεί ερωτηματικό. Ωστόσο, ο ίδιος θέλει να παίξει στον ημιτελικό της Παρασκευής με την Ελλάδα.

Χθες στις σχετικές δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν είχε σημειώσει: «Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν. Έχει πρήξιμο και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τζέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!