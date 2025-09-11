Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Αταμάν - Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στα τουρκικά ΜΜΕ για τον αυριανό ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (12/9, 21:00), εξηγώντας τι είναι αυτό που θα μετρήσει περισσότερο.

Ρωτήθηκε σχετικά και για τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν που τον χαρακτήρισε καλό προπονητή, αλλά υποστήριξε πως ήθελε να δημιουργήσει κλίμα υπέρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ μίλησε και για τα σχέδια της ελληνικής ομάδας.

Για το παιχνίδι: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».

Για τον Αλπερέν Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια. Έχουμε παίξει τόσα πολλά ματς, οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, οπότε η ομάδα που θα είναι σε καλύτερη μέρα θα κερδίσει».

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα καλά του λόγια, είναι σημαντικό να έρχονται από αυτόν αυτά τα λόγια. O καθένας θέλει να προετοιμάζει την ομάδα και την κατάσταση για τον εαυτό του».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!