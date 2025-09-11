Αντιπρόεδρος «Πελαργών»: «Περιμένουμε 1.000 άτομα αύριο - Είναι θέμα γοήτρου και στη συνείδησή μας ο ημιτελικός»

Ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου φιλάθλων «Πελαργοί», Μιχάλης Λαμπράκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για το ταξίδι των Ελλήνων οπαδών προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών απέναντι στην Τουρκία στον αυριανό (12/09) ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον προημιτελικό με τη Λιθουανία: «Εμείς προετοιμαζόμαστε όχι μόνο σήμερα, αλλά από το καλοκαίρι για το τουρνουά. Μετά την Κύπρο έχουμε έρθει εδώ, έχουμε δώσει το παρών με τη φωνή μας σε όλα τα ματς που παίζει η Εθνική. Πραγματικά βγήκαμε νικητές όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στην κερκίδα».

Για την ισχυρή υποστήριξη που είχαν και οι Λιθουανοί από τον κόσμο τους στον προημιτελικό: «Κάποια στιγμή δε μιλούσαν καθόλου, μόνο εμείς ακουγόμασταν. Στα πρόσωπά τους φαινόταν η απογοήτευση. Προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη Λιθουανία με τη συνδρομή της φωνής τους, αλλά στο τέλος σώπασαν εντελώς. Παρ’ όλα αυτά, εμείς στο τέλος τους φωνάξαμε κιόλας για να τους παρηγορήσουμε και να τους δείξουμε μια ένδειξη φιλίας. Με πολλούς από αυτούς τους φιλάθλους που έρχονται σε αυτά τα τουρνουά, οι φάτσες μας είναι γνώριμες. Συναντιόμασταν πολλές φορές στα fan zone, μιλούσαμε, βγάζαμε φωτογραφίες, ανταλλάσσαμε ιδέες. Είχαμε μια φιλική στάση γι’ αυτούς».

Για τον ημιτελικό με τη Τουρκία (12/09): «Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι τώρα, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και η φύση του αντιπάλου του αυριανού παιχνίδι. Θέλουμε να δώσουμε ένα ακόμα πιο βροντερό παρών, γιατί είναι θέμα γοήτρου όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη συνείδησή μας. Κόσμια πάντα, θα θέλουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια της ομάδας μας με τη φωνή μας».

Για το ταξίδι των Ελλήνων οπαδών στη Ρίγα για τον αγώνα: «Περιμένουμε 2-3 δικά μας τσάρτερ. Υπάρχει ένα τσάρτερ που το βάζει η Aegean με δικούς της φίλους και οπαδούς, η ΕΟΚ έχει βάλει και αυτή ένα τσάρτερ. Περιμένουμε γύρω στα 1000 άτομα. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με την ΕΟΚ και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. Σε μια ξένη χώρα και σε ένα τέτοιο τουρνουά τα προβλήματα πάλι υπάρχουν και ειδικά με το σύστημα που επικρατεί τώρα τα χρήματα είναι αρκετά, οπότε αν δεν είχαμε τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση από την ΕΟΚ θα ήταν δύσκολο για εμάς, ειδικά τώρα που περιμένουμε πάρα πολλούς φιλάθλους. Η ΕΟΚ είχε κρατήσει γύρω στα 1080 εισιτήρια και αυτά τα μοιράσαμε. Μας έδωσε τα 600, τα δώσαμε στα δικά μας μέλη και τους δικούς μας φιλάθλους που έρχονται, γιατί έρχονται με ένα συνεργαζόμενο πρακτορείο που έχουμε σε κάθε τουρνουά και μας εξυπηρετεί στις εκδρομές. Πιστεύω ότι και το σαββατοκύριακο κάτι θα γίνει και, αν υπάρχει ζήτηση απ’ τον κόσμο και θέλουν να έρθουν, ίσως βάλουμε ακόμα ένα τσάρτερ για την τελευταία μέρα».

Για την ασφάλεια στο γήπεδο: «Μέχρι τώρα όλοι οι αγώνες που έγιναν κύλησαν ομαλά. Δεν έχει παρουσιαστεί έως τώρα κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι, επειδή υπάρχει εγρήγορση εντός και εκτός γηπέδου, με την παρουσία της ασφάλειας, δε θα γίνει κάτι. Το καλό ήταν έως τώρα πως, παρ’ ότι είμαστε σε βόρεια χώρα, κύλησε όλο το τουρνουά χωρίς να βρέξει. Οι αποστάσεις απ’ το σημείο που σταματάμε μέχρι τη fan zone είναι αρκετά μεγάλες, οπότε αν έβρεχε θα έπρεπε να οργανωθούμε διαφορετικά. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα με τον καιρό. Από αύριο λένε ότι θα υπάρχουν βροχές, αλλά ευελπιστούμε να μη συμβεί αυτό την ώρα του αγώνα».