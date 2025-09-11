Επίσημο: Στο Βελιγράδι και Σόφια τα παιχνίδια της Μακάμπι και Χάποελ στην Ευρωλίγκα

H Euroleague με απόφαση της οριστικοποίησε πως οι αγώνες της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διεξαχθούν στην Βουλγαρία και την Σερβία αντίστοιχα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ όπως ήταν ήδη γνωστό θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στην Euroleague μακριά από το Ισραήλ λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωση της οριστικοποίησε πως οι αναμετρήσεις των δυο Ισραηλινών ομάδων θα διεξαχθούν στην Σερβία και την Βουλγαρία αντίστοιχα

«Η Ευρωλίγκα ενέκρινε την αλλαγή έδρας για τις ισραηλινές ομάδες στη σεζόν 2025-26, καθώς δεν μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες στο Ισραήλ λόγω της τρέχουσας κατάστασης» αναφέρει η ανακοίνωση της Euroleague

Η Μακάμπι θα παίξει στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς Χάλα» στο Βελιγράδι και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στην «Arena 8888« της Σόφιας.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Eurocup, έχει προτείνει να παίξει στη «Ranko Zeravica Sports Hall» επίσης στο Βελιγράδι.

«Η Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και θα βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τους εμπλεκόμενους και θα ανακοινώσει οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω αποφάσεων σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή επιστρέψει στην ομαλότητα», αναφέρει η διοργανώτρια αρχή σε συνέχεια της ανακοίνωσης της.