Μικροπρόβλημα στον δεξί αστράγαλο ο Σορτς - Τι δήλωσε ο Σερέλης

Ο Τι Τζέι Σορτς απείχε από το σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό εξαιτίας ενός μικροτραυματισμού που αποκόμισε από το χθεσινό φιλικό κόντρα στο Περιστέρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αγωνίστηκε περισσότερο για προληπτικούς λόγους καθώς γύρισε τον δεξιό του αστράγαλο χθες στο ματς με το Περιστέρι και το σταφ των «πρασίνων» ήθελε να τον προστατέψει.

Μετά από το τέλος της φιλικής αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σε δύο μέρες, κάτι σημαντικό προκειμένου οι παίκτες να προσαρμοστούν. Δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς στη διάθεσή μας λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές επιλογές μας περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».