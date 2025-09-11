Τα highlights από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (vid)

Ο... μισός Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από το Περιστέρι στο πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα των «πρασίνων». Ο Χρήστος Σερέλης είδε τον Μάριους Γκριγκόνις να επανέρχεται στην αγωνιστική δράση ύστερα από το πρόβλημα τραυματισμού στην μέση.
Παράλληλα ντεμπούτο πραγματοποίησαν με τα «πράσινα» οι Ρογκαβόπουλος, Σορτς, Κουζέλογλου, Χολμς. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης, από τα «μάτια» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025
Building chemistry and growing stronger, step by step!
Watch the highlights of the first friendly game of the pre-season. 🎥