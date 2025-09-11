Τα highlights από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ.

Ο... μισός Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από το Περιστέρι στο πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα των «πρασίνων». Ο Χρήστος Σερέλης είδε τον Μάριους Γκριγκόνις να επανέρχεται στην αγωνιστική δράση ύστερα από το πρόβλημα τραυματισμού στην μέση.

Παράλληλα ντεμπούτο πραγματοποίησαν με τα «πράσινα» οι Ρογκαβόπουλος, Σορτς, Κουζέλογλου, Χολμς. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης, από τα «μάτια» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.