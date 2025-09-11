Χωρίς Σορτς αλλά με «πρώτα βιολιά» Ναν-Ρογκαβόπουλο η φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού

Φιλική νίκη επί του Κολοσσού με 92-89 σημείωσε ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών λόγω της Εθνικής ομάδας. Στο φιλικό δεν έπαιξε ο Τι Τζέι Σορτς περισσότερο για προληπτικούς λόγους λόγω μικροπροβλήματος στον δεξί του αστράγαλο.

Για το Τριφύλλι πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 18. Συνολικά έπαιξαν έξι παίκτες από το ρόστερ. Να σημειωθεί πως οι δύο έφηβοι Κιζίλ και Παπανικολάου, ο Γεώργας, ο Τέιλορ και ο Μουράτος πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Για τον Κολοσσό πρώτος σκόρερ ο Κουρουπάκης με 14 πόντους και ακολούθησε οι Καράμπελας και Χρυσικόπουλος που σκόραραν από 11 πόντους.

Αναφέρει σχετικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβλήθηκε του Κολοσσού H Hotels (92-89) στο δεύτερο -προπονητικού χαρακτήρα- φιλικό παιχνίδι που έδωσε εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στις (ήδη) πολλές απουσίες προστέθηκε ακόμη μία για τον Χρήστο Σερέλη, καθώς ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική, πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι.

Οι πράσινοι πήραν τη νίκη έχοντας ως πρώτους σκόρερ τον Κέντρικ Ναν (21 πόντοι) και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (18π.), με τον Τζέριαν Γκραντ (15π.), τον Ρισόν Χολμς (12π.) και τον Μάριους Γκριγκόνις (11π.) να ακολουθούν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS (Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος 5, Πετρόπουλος 8, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.