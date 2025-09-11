Υπογράφει μέχρι τον Ιανουάριο στην Εφές ο Κάι Τζόουνς

Σύμφωνα με το Βasketnews ο Κάι Τζόουνς αναμένεται να υπογράψει στην Αναντόλου Εφές μέχρι τον Ιανουάριο, προκειμένου να αντικαταστήσει το κενό του τραυματία Βενσάν Πουαριέ.

Η Αναντόλου Εφές αναζητούσε αντικαταστάτη του Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος στάθηκε άτυχος στην προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας, με τον πολύπειρο ψηλό να περνά την πόρτα του χειρουργείου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου για 4 μήνες.

Η Τουρκική ομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews βρήκε τον αντικαταστάτη του Γάλλου ψηλού στο πρόσωπο του Κάι Τζόουνς. Ο 24χρονος ψηλός, με ύψος 2,11 μέτρα, αναμένεται να ενταχθεί στην τουρκική ομάδα με συμβόλαιο που περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης τον Ιανουάριο.

Το χρονοδιάγραμμα αυτής της ρήτρας συνδέεται με την αναμενόμενη επιστροφή του Βενσάν Πουαριέ. Ο Τζόουνς, ήταν επιλογή Νο. 19 στο Ντραφτ του NBA του 2021 και προέρχεται από μια τριετή θητεία με τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς.

Σε 107 συνολικές εμφανίσεις στο NBA, είχε μέσο όρο 3,5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 67% εντός πεδιάς σε περίπου 10 λεπτά ανά αγώνα.