Ιωαννίδης: «Στη Φινλανδία υπάρχει αλλαγή γενιάς, ήταν θέμα χρόνου να έχει τόσο καλή ομάδα»

Ο Έλληνας διαιτητής Μίλτος Ιωαννίδης, που ζει και εργάζεται στη Φινλανδία, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς πανηγύρισαν οι Φινλανδοί την πρόκριση στα ημιτελικά: «Είμαι στη Φινλανδία από το 1997. Εργάζομαι σαν καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο, εργάστηκα στην Α’ Εθνική από το 2003 μέχρι πέρυσι, τώρα είμαι παρατηρητής. Ήταν στοχευμένη επιλογή το να πάω. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, ήρθα εδώ με την σύζυγο μου που είναι από εδώ. Έχουν αλλάξει τρομερά τα πράγματα από τότε που ήρθα. Στο μπάσκετ ξέρουμε ότι η ομάδα τη δεκαετία του 1990 ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Έπειτα ξεχώρισε από το 2014 στο Μπιλμπάο. Τώρα έχουμε αλλαγή γενιάς. Τότε με τον Κόπονεν ήταν και ο Σάλιν σε νεαρή ηλικία και σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Έχοντας τόση μεγάλη αλλαγή γενιάς, όλοι εδώ λέγαμε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος. Έχει γίνει μεθοδική δουλειά. Στο Ελσίνσκι υπάρχει ακαδημία μπάσκετ που είναι επικεφαλής ο Μέρτολα. Σκοπός της είναι να προπονεί μαθητές γυμνασίου και λυκείου ώστε να τους στέλνει στις ΗΠΑ, όπως ο Λιτλ που είναι τώρα στην ομάδα. Ένας Μάρκανεν δεν έφτανε. Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, μετά τον όμιλο του Τάμπερε έγινε ένα “κλικ” στην ομάδα. Δεν υπήρχε στο μυαλό κάθε αισιόδοξου Φινλανδού ότι θα νικήσουμε τη Λιθουανία ή τη Σερβία. Ο Μούρινεν θα φύγει για τις ΗΠΑ για να παίξει σε πανεπιστήμιο. Όλα είναι αποτέλεσμα δουλειάς, δουλεύουν από μικρές ηλικίες. Το ταλέντο “χτίζεται”, βγαίνουν πολλά τέτοια παιδιά και ήταν θέμα χρόνου. Οι φίλαθλοι υπάρχουν πάντα κοντά. Στο τέλος του αγώνα με τη Γερμανία, παρά την ήττα με 30 πόντους, ο κόσμος τους αποθέωσε. Τέτοια ποιότητα φιλάθλων δεν την έχει η Φινλανδία ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο χόκεϊ. Το απόγευμα θα φύγω με τη σύζυγό μου για να πάμε στη Ρίγα. Θα πάμε να δούμε όλα τα ημιτελικά».

Για την πιθανή αναμέτρηση στον τελικό της Ελλάδας με τη Φινλανδία: «Όλα είναι πιθανά. Μακάρι να συμβεί, θα είναι κάτι απίστευτο. Όπως και να ‘χει, είναι επιτυχία και για τις δύο χώρες η έως τώρα πορεία τους».

Για την προσέλευση των Φινλανδών στη Ρίγα: «Μετά την νίκη επί της Γεωργίας, μπήκε όλος ο κόσμος να κλείσει εισιτήριο. Θα έχει πολύ κόσμο η Φινλανδία, θα έχουν φοβερή ατμόσφαιρα. Έχω φίλους στην Ελλάδα και μου είπαν ότι θα έρθουν αρκετοί».

Για τον Φινλανδικό Τύπο αυτές τις ημέρες: «Η νοοτροπία του φινλανδικού λαού είναι διαφορετική, δεν υπάρχουν θριαμβευτικά σχόλια. Είναι ψύχραιμος λαός, δεν υπάρχουν τόσα Μέσα επίσης εδώ. Το μπάσκετ, επίσης, εδώ δεν είναι τόσο δημοφιλές, είναι ανερχόμενο ακόμα. Πρώτο παραμένει το χόκεϊ επί πάγου με μεγάλη διαφορά. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές πηγαίνουν πρώτα εκεί και περισσεύουν λίγα άτομα για να ακολουθήσουν το μπάσκετ. Η Φινλανδική Ομοσπονδία Μπάσκετ έχει πλάνο, οι σύλλογοι δεν έχουν ακολουθήσει ακόμα. Την τελευταία πενταετία έχουν κατασκευαστεί πολλά στάδια. Το γήπεδο στο Τάμπερε που έγινε ο όμιλος του Ευρωμπάσκετ ήταν ολοκαίνουργιο».

Για τη διαιτησία στο Ευρωμπάσκετ: «Καταρχάς, να πούμε ότι οι διαιτητές έχουν περάσει από τρομερή εκπαίδευση. Στον όμιλο του Τάμπερε ήμουν FIBA Operator. Όλα τα σφυρίγματα αναλύονται πριν και μετά το παιχνίδι. Το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο άθλημα και γίνονται λάθη. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφωνώ ότι παίρνει λίγα σφυρίγματα, θα μπορούσαν να σφυριχτούν παραπάνω φάουλ. Λέγαμε ότι ο Ντόντσιτς παίρνει πολλά φάουλ, αλλά χθες (10/09) η πλευρά του Λούκα έλεγε ότι αδικήθηκε. Ο Αταμάν έχει συνεχώς παράπονα. Ο καθένας θέλει το καλό της ομάδας του. Οι δημοσιογράφοι λένε πολλές φορές για σφυρίγματα που όμως δεν ισχύουν. Λένε πως έγινε καθαρό κόψιμο σε μία φάση που δε στέκει, δεν το βλέπουν από τη μεριά του διαιτητή γραμμής. Παρασέρνουν λίγο τον κόσμο, στα δέκα τα δύο θα είναι σωστά. Οι κανόνες αλλάζουν συνέχεια. Τα αντιαθλητικά σφυριζόντουσαν όλα πριν δύο χρόνια. Υπάρχει μία “σκάλα” από τους διαιτητές. Λέγαμε ότι από το ένα έως το δέκα, από το έξι και πάνω όλα τα φάουλ στον αιφνιδιασμό τα δίναμε ως αντιαθλητικά. Τώρα η οδηγία είναι στην κλίμακα από το εννιά και πάνω. Αυτά ο απλός κόσμος δε μπορεί να τα ξέρει, πρέπει να απολαύσει παραπάνω το παιχνίδι. Έχω δει τις εκπαιδεύσεις των τωρινών διαιτητών, είναι εκπληκτική πραγματικά. Μετά από κάθε αγώνα τα λάθη ήταν κατακριτέα από τους αρμόδιους. Μπορεί ένας πρώτος διαιτητής να γίνει τρίτος στο επόμενο παιχνίδι. Αναλύουν κάθε φάση μετά από το ματς».

Για τις διαφορές σε ΝΒΑ και Ευρώπη: «Είναι σύνθετες οι άμυνες, αυτές είναι οι διαφορές σε Ευρώπη και ΝΒΑ. Στο ΝΒΑ είναι σόου, το έχουν αποδεχτεί και δε μιλούν καθόλου στους διαιτητές».