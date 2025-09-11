Elite League: Αλλαγή ώρας στο Πρωτέας Βούλας - Παπάγου

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως το παιχνίδι του Πρωτέα Βούλας κόντρα στον Παπάγου για την πρώτη αγωνιστική της Elite League θα διεξαχθεί στις 17:00 αντί για τις 16:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

*Ο αγώνας ΑΣ Αναγέννηση Καρδίτσας– ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού για την 1η αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, θα διεξαχθεί στις 13/09/2025 «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό πράξης 17/07-04-2025 της Δ.Ε.Α.Β./Γ.Γ.Α..

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, Πειθαρχικός Κανονισμός Ε.Ο.Κ.).

*Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Παπάγου της 04/10/2025 για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League, αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 16.00 στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς».