Ποιοι περιγράφουν το Ελλάδα – Τουρκία;

Με διπλή μετάδοση… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ώρα της αλήθειας για την «επίσημη αγαπημένη» – 16 χρόνια μετά, η ευκαιρία να ξαναγράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ! Το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου θα γραφτεί, ούτως ή άλλως, ιστορία με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Τουρκία στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket.

Στο… φινάλε του τουρνουά η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα παιχνίδια, και τους δύο ημιτελικούς, και τον μικρό και τον μεγάλο τελικό (βλ. παρακάτω).

Ελλάδα εναντίον Τουρκίας λοιπόν, Παρασκευή στις 21:00 το τζάμπολ. Στην περιγραφή για την ΕΡΤ θα είναι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στον σχολιασμό ο Βαγγέλης Ιωάννου και στο ρεπορτάζ οι Κώστας Σωτηρίου και Θοδωρής Φελάνης. Για το Novasports Start περιγράφει ο Χρήστος Καούρης και σχολιάζει ο Δημήτρης Καρύδας.

Νωρίτερα, στις 17:00, διεξάγεται ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Για τη Nova σπικάρει ο Νικήτας Αυγουλής και σχολιάζει ο Δημήτρης Καρύδας και για την ΕΡΤ1 οι Βαγγέλης Ιωάννου και Κώστας Σωτηρίου αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως η ΕΡΤ είχε εξ αρχής αποκτήσει πακέτο μετάδοσης 22 αγώνων, με όλους τους αγώνες της Εθνικής «μέσα» και η Nova όλη τη διοργάνωση, και τους 72 αγώνες. Τα είχαμε αναφέρει αναλυτικά από τη στήλη προ της έναρξης του τουρνουά. Το ότι χθες δεν μεταδόθηκε η ματσάρα Γερμανίας – Σλοβενίας από την ΕΡΤ και έδειξε το Φινλανδία – Γεωργία επίσης το είχαμε εξηγήσει εγκαίρως (η Nova είχε την πρώτη επιλογή της ημέρας).

Μιντιάρχης