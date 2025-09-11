Μήτογλου: «Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη και την έχουμε στο μυαλό μας» - Η ατάκα για τον Αταμάν

Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00) στάθηκε στην σημαντικότητα του ματς και στα οικεία πρόσωπα που θα αντιμετωπίσει και φυσικά τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ετοιμότητα της ομάδας: «Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι».

Για το γεγονός ότι ο Αταμάν γνωρίζει καλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα το ότι συνεργαζόμαστε παίζει ρόλο, αλλά ο καθένας παίζει για τη χώρα του. Είναι ένα ματς με μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μας ξέρει και εμείς αυτόν. Θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν το ματς: «Θα μιλήσουμε στο γήπεδο και οι δύο».

Για τη σημασία του αγώνα: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Είμαστε ευλογημένοι και θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Για τις αναμνήσεις του από το 2005: «Σχολείο πήγαινα, φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το βαλε". Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, ειδικά όταν μιλάμε για μία παιδική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρά παιδιά».

Για τη βελτίωση της Εθνικής: «Έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Κάθε μέρα που βρισκόμαστε μαζί είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε τα υπέρ και τα κατά του καθενός».

Για την παρουσία του κόσμου: «Καταρχάς, ευχαριστούμε τους "Πελαργούς" και όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Περιμένουμε παραπάνω κόσμο σίγουρα, ειδικά στο αυριανό. Θέλουμε την υποστήριξή τους. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εκτός έδρας. Το προηγούμενο ματς είχε "ηλεκτρική" ατμόσφαιρα από τους Λιθουανούς, αλλά δε μας επηρέασε».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!