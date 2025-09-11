Σπανούλης για Αταμάν: «Είναι μεγάλος προπονητής, προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό» - Τι είπε για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00) απάντησε στα λεγόμενα του Εργκίν Αταμάν για τα φάουλ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο αποθέωσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις δηλώσεις του Αταμάν: «Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό.

Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει. Γιατί δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν.

Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες».

Για τον Γιάννη: «Aγωνιστικό προφίλ πριν σας πω εγώ, τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε τους παίκτες της Τουρκίας, ξέρουμε πως παίζει. Από εκεί και πέρα είναι ένα ματς που σε οδηγεί στα μετάλλια και στον τελικό. Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Εurobasket. Πιστεύω είναι MVP του Eurobasket. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ματς».

Για το μετάλλιο: «Είναι στάση ζωής. Δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, έτσι και δεν θα πετάξουμε στον... ουρανό. Παίζουμε μπάσκετ και θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Είμαστε στο σωστό timing. Πιστεύω μια ομάδα που έχει βελτιωθεί περισσότερο από όλες στο τουρνουά. Και από το πως ξεκινήσαμε, ότι έλεγαν για εμάς. Με το μπάσκετ μας, παίζουμε καλό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η συγκέντρωση και το να είσαι ταπεινός στον επόμενο στόχο είναι σημαντικό».

Για το αν υπάρχουν μυστικά: «Δεν υπάρχουν μυστικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με Τουρκία, είτε με Λιθουανία, είναι το ίδιο πράγμα. Με την ίδια σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα ματς. Μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο. Ανοίγει η όρεξη και η ομάδα είναι περισσότερο απελευθερωμένη. Αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμα καλύτερα γιατί πρέπει να παίξουμε καλύτερα».

