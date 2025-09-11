Το SDNA στην προπόνηση της Εθνικής πριν την Τουρκία (pics, vids)

Το SDNA δίνει το «παρών» στην προπόνηση της Εθνικής πριν το παιχνίδι με την Τουρκία (12/9, 21:00). Αποστολή στη Ρίγα.

To αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Από την άλλη ο Αταμάν θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Τζέντι Όσμαν, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, με την κατάστασή του να μην είναι απλή.

Το μεγάλο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή στις 21:00, με τη FIBA να αλλάζει τις ώρες λόγω της σημαντικότητας της αναμέτρησης.

