Κλάιμπερν: «Έχω δουλέψει πολύ το καλοκαίρι και νιώθω καλά» (vid)

Ο Ουίλ Κλάιμπερν επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα και μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σκοπεύω να τα θυσιάσω όλα, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίζουμε. Έχω δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι και νιώθω πολύ καλά, έτοιμος να ξεκινήσω τη σεζόν.

Δεν ξέρω ακόμα ποιος είναι αυτός στην ομάδα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ένας έμπειρος παίκτης, ένας ηγέτης που θα βοηθήσει τους συμπαίκτες του και την ομάδα. Δεν συμπεριφέρομαι ως σταρ, θέλω να φέρω ενέργεια».