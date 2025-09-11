Μπαίνει σε ρυθμούς Αυστραλίας ο Παναθηναϊκός: Δείπνο από την Πρέσβειρα στους «πράσινους» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στο πλαίσιο του ιστορικού event η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, παρέθεσε δείπνο στα μέλη του «τριφυλλιού», που πλέον μπαίνει σε ρυθμούς της πόλης της Ωκεανίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Απολαύσαμε μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας με ένα αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, στην Αυστραλιανή Κατοικία, προτού η ομάδα ξεκινήσει το ιστορικό της ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αργότερα αυτή την εβδομάδα»!