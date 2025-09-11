Όμπστ: «Είναι καλό για εμάς να έχουμε παιχνίδια σαν της Σλοβενίας»

Ο Αντρέας Ομπστ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Γερμανίας κόντρα στην Σλοβενία στάθηκε στα θετικά που αποκόμισε η ομάδα πέρα από την επικράτηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί της Σλοβενίας: «Είναι καλό για εμάς να έχουμε παιχνίδια σαν αυτό. Δεν είναι εύκολο, παλέψαμε σκληρά. Ήταν πολύ καλό για εμάς που είχαμε ένα τέτοιο παιχνίδι».



Για την Φινλανδία και την ενέργεια που θα έχει: «Σίγουρα θα έχει ενέργεια η Φινλανδία και της αξίζουν συγχαρητήρια. Θα προετοιμαστούν καλά και θα έχουν επιπλέον ενέργεια και ώθηση. Από την αρχή πρέπει να είμαστε δυνατοί και να πάμε κατοχή και κατοχή».



Για την στήριξη στον Σρέντερ: «Αυτό είναι το νόημα της ομάδας. Κάποια παιχνίδια είναι δύσκολα για τους πρωταγωνιστές, αλλά έχουμε την υποστηρικτική ομάδα για την ομάδα να προχωρήσει. Όλοι είμαστε εδώ βγάζουμε ποιότητα σαν ομάδα. Έχουμε πολλά όπλα σε αυτή την ομάδα».



Για το μαρκάρισμα στον Ντόντσιτς: «Είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις. Κερδίζει φάουλ, έχει πολύ καλά σουτ. Είναι σουτ που περιμένεις να τα βάλει. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς για ένα τέτοιο παιχνίδι».



Για το νωθρό ξεκίνημα της ομάδας του στο παιχνίδι: «Είναι καλό που βρίσκουμε μακρινά σουτ. Παίζουμε πολλά παιχνίδια με συγκεκριμένο στυλ και αυτό αποδίδει».

