Ο Αταμάν ζήτησε περισσότερες πτήσεις κι αυτό έγινε

Ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε περισσότερες πτήσεις με προορισμό τη Ρίγα για το παιχνίδι της Τουρκίας με την Ελλάδα κι αυτό έγινε.

Η γνωστή αεροπορική εταιρεία της χώρας έβαλε πτήση τσάρτερ για το πρωί της Παρασκευής (12/9) με προορισμό την πόλη της Λετονίας, για να δώσει το «παρών» κόσμος στην αναμέτρηση της Τουρκίας κόντρα στην Εθνική μας.

Μάλιστα η Ομοσπονδία της χώρας ευχαρίστησε την αεροπορική εταιρεία για ην συνδρομή και την άμεση κινητοποίησή της.

