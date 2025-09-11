Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης τιμάει τον Νίκο Γκάλη

O Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως θα τιμήσει τον Νίκο Γκάλη στο πλαίσιο το Σάββατο (13/9) του 32ου Τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 32ου Τουρνουά «Μαυροσκούφεια», ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ότι το Σάββατο 13/09/2025, στον αγώνα ARIS BETSSON vs PROMITHEAS PATRAS B.C. VIKOS COLA, θα βραβεύσει τον Νίκο Γκάλη.

Ο Nick Galis δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος παίκτης, υπήρξε ο άνθρωπος που άλλαξε την εξέλιξη και την πορεία του ελληνικού μπάσκετ, ο αθλητής που έκανε εκατομμύρια Έλληνες να αγαπήσουν την καλαθοσφαίριση και ενέπνευσε χιλιάδες νέους να γεμίσουν τα γήπεδα.

Με την τεράστια αγωνιστική του κλάση, καθιέρωσε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη, και έφερε το μπάσκετ στο επίκεντρο του ελληνικού αθλητισμού.

Πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη για σειρά ετών σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, πρωταγωνιστής του ARIS B.C. στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της δεκαετίας του ’80, ο Γκάλης δεν έγραψε απλώς ιστορία.

Καθιέρωσε τον επαγγελματισμό, ανέβασε το επίπεδο του αθλήματος στη χώρα μας και άλλαξε για πάντα την αθλητική κουλτούρα της Ελλάδας.

Ύψιστη στιγμή καταξίωσης, η είσοδος του στο FIBA Hall of Fame και η αναγνώρισή του ως αιώνιο πρεσβευτή του ελληνικού αθλητισμού.

Ο ΣΔΚΘ, με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης, τιμά έναν μύθο που δεν πρόσφερε μόνο τίτλους και στιγμές δόξας, αλλά έθεσε τα θεμέλια για να γίνει το ελληνικό μπάσκετ αυτό που είναι σήμερα:

Ένα άθλημα με παγκόσμια αναγνώριση και επιτυχίες.

Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη τιμή, σας καλούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί μια ιστορική στιγμή αναγνώρισης, αφιερωμένη σε έναν θρύλο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, στην αθλητική και κοινωνική ιστορία της χώρας μας, σε ένα γήπεδο που φέρει το όνομά του.

Εκ του ΔΣ ΣΔΚΘ

Σάββατο 13/09, 18:30

Nick Galis Hall».