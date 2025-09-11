Δεν τελείωσε η περιπέτεια του Μπίζλι: To NBA διατηρεί την έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό

Το NBA διατηρεί ανοιχτή την δική του έρευνα για τον έμπειρο γκαρντ, για τον οποίο υπήρξε ομοσπονδιακή έρευνα στο τέλος της περσινής σεζόν για παράνομο στοιχηματισμό.

Η έρευνα προέρχεται από καταγγελίες για παράνομο στοίχημα σε αγώνες του NBA από τη σεζόν 2023-24, όταν ο Μαλίκ Μπίζλι ήταν στους Μιλγουόκι Μπακς, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αμερική.

Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς και παραμένει free agent, αφού καμία ομάδα δεν θέλει να τον υπογράψει όσο υπάρχει έρευνα εις βάρος του.

«Θα πω μόνο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη (10/9), απαντώντας σε ερώτηση για τον έμπειρο γκαρντ.

«Από ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η ομοσπονδιακή έρευνα για τον Μαλίκ Μπίζλι. Θα εξετάσουμε ό,τι μας υποβληθεί σχετικά με την υπόθεσή του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπίζλι, Στιβ Χέινι, δήλωσε στο ESPN ότι ο πελάτης του «συνεργάζεται πλήρως» με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από το NBA.