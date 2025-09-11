Ντόντσιτς: «Κάποιοι δεν μας σεβάστηκαν, δεν πήρα τις σωστές αποφάσεις»

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά τον αποκλεισμό της Σλοβενίας από την Γερμανία, πέταξε τα «βέλη» του για την διαιτησία, αλλά έκανε και την αυτοκριτική του για τις αποφάσεις που πήρε σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν αξίζαμε να χάσουμε. Και το δείξαμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Όχι μόνο οι παίκτες, αλλά όλοι παλέψαμε, όλοι θέλαμε να κερδίσουμε. Όλοι κάναμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν μπορέσαμε. Νομίζω ότι έκανα πολλά λάθη. Θα μπορούσα να παίξω καλύτερα στις τελευταίες φάσεις. Όταν το παιχνίδι χάλασε, δεν πήρα τις σωστές αποφάσεις».

Για τα δύο φάουλ που φορτώθηκε νωρίς: «Αυτό δεν ήταν το μόνο πράγμα που με κρατούσε πίσω. Είχα ήδη κάνει δύο φάουλ στα πρώτα λεπτά. Αυτό δεν είναι καλό. Στα προημιτελικά, παίζεις για τα ημιτελικά, οπότε πρέπει πραγματικά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις.

Δεν ήμασταν οι καλύτεροι, αλλά θα τερματίζαμε ξανά στην πρώτη τετράδα. Τώρα η Γερμανία, που είναι το φαβορί για το χρυσό, εξακολουθεί να είναι το φαβορί. Η ομάδα μου υποτιμήθηκε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Κάποιοι δεν μας σεβάστηκαν αλλά είχαμε μια καλή πορεία. Θέλαμε να πάμε ψηλότερα. Θα προτιμούσα να μιλήσω για όσους μας υποστήριξαν μέχρι το τέλος.

Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε για τη Σλοβενία, για τη φανέλα. Τώρα είμαι πικραμένος, αλλά σε λίγες μέρες θα είμαι περήφανος. Για όλα τα παιδιά, όλους όσους ήταν εδώ στη Ρίγα, πρώτα, στην Πολωνία, μετά στη Ρίγα. Όταν χάσαμε δύο παιχνίδια, δεν φαινόταν ότι θα κερδίζαμε τα επόμενα τρία ή τέσσερα. Έτσι, είμαι περήφανος για τη Σλοβενία, περήφανος για τα παιδιά, όλοι έδωσαν το 100%».