«Έγραψε» ιστορία ξανά ο Ντόντσιτς: Τα δύο ρεκόρ του Σλοβένου αστέρα (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς «έγραψε» ξανά ιστορία στο Eurobasket, καθώς στον προημιτελικό με τη Γερμανία «έσπασε» δύο ρεκόρ.

Η Σλοβενία δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γερμανία, καθώς ηττήθηκε με 99-91 στα προημιτελικά του Eurobasket. Σημειώνεται πως η ομάδα του Σέκουλιτς έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη μία φορά ήταν εκπληκτικός στο παρκέ και σε 32:49 είχε 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Έτσι, «έγραψε» ξανά ιστορία αφού οι 39 πόντοι του είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει κάποιος παίκτης σε προημιτελικό ματς της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, αυτό είναι το έβδομο παιχνίδι του στη διοργάνωση με 25+ πόντους, με τον Νίκο Γκάλη να είναι ο μόνος με περισσότερα σε ένα Eurobasket (8 το 1987).

Doncic's incredible #EuroBasket run comes to an end but he had another scoring spree against Germany.



📊 39 PTS | 10 REB | 7 AST pic.twitter.com/tVoTQxlv32 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

