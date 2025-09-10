Επίσημα στις 21:00 της Παρασκευής ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία

Φινλανδία και Γερμανία έγιναν οι δύο τελευταίες χρονικά ομάδες που πέρασαν στα ημιτελικά του Eurobasket και θα κοντραριστούν για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η Φινλανδία κέρδισε σχετικά εύκολα τη Γεωργία με 93-79 στον πρώτο προημιτελικό της ημέρας, ενώ η Γερμανία χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με 99-91.

Έτσι, την προσεχή Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIBA, το πρόγραμμα των ημιτελικών θα ανοίξει με το Φινλανδία - Γερμανία (12/9, 17:00) και θα ακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (12/9, 21:00).

Δείτε τον «χάρτη» της διοργάνωσης από τη φάση των «16» μέχρι και τους τελικούς:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80



ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία - Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία 99-91

12. Φινλανδία - Γεωργία 93-79

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Γερμανία - Φινλανδία (17:00)

14. Ελλάδα - Τουρκία (21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

