Το ‘σταξε από το κέντρο ο Ντόντσιτς! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ένα από τα… συνηθισμένα μαγικά του, έστω και αν δεν μέτρησε.

Ο Σλοβένος σούπερσταρ κατέβαζε την μπάλα στη διάρκεια της πρώτης περιόδου, όταν ο διαιτητής σφύριξε φάουλ εκτός φάσης.

Ο Λούκα δεν έχασε την ευκαιρία, πήρε ένα σουτ από το κέντρο και φυσικά δεν αστόχησε.

Το τρίποντο δεν μέτρησε, μιας και το παιχνίδι είχε σταματήσει, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη FIBA από το να το δημοσιεύσει.

Luka casually hits a half-court shot for no reason 😭#EuroBasket pic.twitter.com/WOoeY6XGKV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

