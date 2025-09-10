Θετικός ο Παπαγιάννης στην ήττα της Εφές από την Μπαχτσεσεχίρ

Θετική ήταν η εμφάνιση του Γιώργου Παπαγιάννη στη φιλικό που έδωσε η ελλιπής Αναντολού Εφές.

Η Εφές ηττήθηκε με 84-70 από την Μπαχτσεσεχίρ, με τον Έλληνα σέντερ να αφήνει θετικές εντυπώσεις, έχοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασιστ και όντας ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του.

Πρώτος στους πόντους της Εφές ήταν ο Πι Τζέι Ντοζίερ με 19 πόντους, ο οποίος είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ τους ακολούθησε ο Ρούζγκαρ Φένεμεν με 11 πόντους.

Να σημειωθεί πως η Εφές παρατάχθηκε με πολλές απουσίες, καθώς με την εθνική Τουρκίας παίζουν στο Ευρωμπάσκετ οι Λάρκιν, Οσμάνι και Χαζέρ, ενώ μέχρι πρόσφατα αγωνίζονταν και οι διεθνείς Σμιτς και Κορντινιέ. Εκτός για έξι μήνες ο άτυχος Βενσάν Πουαριέ.

Tα δεκάλεπτα: 20-25, 39-37, 51-66, 70-84