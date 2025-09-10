Γιαννακόπουλος για F4 στο ΟΑΚΑ: «Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την απόφαση της Euroleague να διεξαχθεί το Final Four του 2026 στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απένειμε τα εύσημα σε όσους βοήθησαν να επιτευχθεί η επιλογή του ΟΑΚΑ και έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας στον κόσμο να τον συγχαρεί όταν θα… κατακτηθεί το 8ο αστέρι από τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα είπε στο σύντομο μήνυμά του:

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».