Τα εκατομμύρια του Γιαννακόπουλου, το αυτογκόλ του Ολυμπιακού και η προβολή της Ελλάδας 

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και είναι ξεκάθαρο πως τα εύσημα πρέπει να πάνε πρωτίστως στους «πράσινους» και για το «παλάτι» τους και για την στάση τους. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Χρειάστηκε να περάσουν 18 χρόνια (θα είναι 19 όταν διεξαχθεί η διοργάνωση) για να επιστρέψει το Final Four της Euroleague στην Αθήνα. Τεράστιο διάστημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ποιες χώρες πήραν -και πόσες φορές μάλιστα- το Final Four. Η ελληνική κυβέρνηση πείστηκε πριν μήνες να υποβάλει υποψηφιότητα και δικαιώθηκε. Διότι η χώρα θα προβληθεί, ενώ τα ανταποδοτικά οφέλη θα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα που θα γίνουν.

Από την πρώτη στιγμή τονιζόταν πως η ελληνική κυβέρνηση έθεσε την υποψηφιότητα. Όμως δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει το που πρέπει να πάνε τα περισσότερα μπράβο για αυτή την υπόθεση. Προφανώς μιλάμε για τον Παναθηναϊκό κι αν πρέπει να το προσωποποιήσουμε, στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για την καλύτερη αρένα στην Ευρώπη. Κι εκεί είναι όλη η ουσία. Χωρίς την επένδυση των «πράσινων» και του ιδιοκτήτη τους στο «Telekom Center Athens», τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Το ΟΑΚΑ έγινε η πιο άρτια μπασκετική εγκατάσταση, πανέμορφη, λειτουργική και υπερσύγχρονη. Δεν είναι τυχαίο πως για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague θα γίνει Final Four σε glass floor. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως ο μεγάλος αριθμός σουιτών, δίνει στην Euroleague ευκαιρίες για τεράστια έσοδα.

Κανείς δεν επέλεξε την Ελλάδα και την Αθήνα, επειδή... γέννησε τη δημοκρατία κι έχει μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ. Αυτά τα είχε και πριν κάποια χρόνια, αλλά ουδείς σκεφτόταν ένα Final Four στη χώρα μας. Οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, τις οποίες πλήρωσε ο Γιαννακόπουλος χωρίς να δώσει τίποτα το κράτος, ήταν το σημείο κλειδί στην απόφαση.

Τα μπράβο στον Παναθηναϊκό πηγαίνουν και έναν ακόμη λόγο όμως. Τη συνολική στάση που τήρησε. Την στιγμή που υπήρχε μια ξεκάθαρα ανθελληνική πλευρά σε αυτή την εξίσωση, οι «πράσινοι» δεν την ακολούθησαν στον βούρκο που επέλεξε να κυλιστεί απλά και μόνο για ένα προσωπικό καπρίτσιο των ιδιοκτητών της.

Αναφερόμαστε φυσικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος πολέμησε με απίστευτο και λυσσαλέο μίσος την υποψηφιότητα της Αθήνας. Απλά και μόνο επειδή γνώριζε πως το Final Four στο «Telekom Center Athens», θα σημαίνει αναγνώριση των όσων έκανε/πλήρωσε ο Γιαννακόπουλος.

Αρκετούς μήνες τώρα, οι Αγγελόπουλοι και η ΚΑΕ του λιμανιού συνολικά -μέσω Λεπενιώτη και Σκινδήλια- μετέτρεψαν την υποψηφιότητα για το Final Four, σε φεστιβάλ επίδειξης τοξικότητας από την πλευρά τους. Ξαφνικά πετάγονταν Σέρβοι για να χαρακτηρίσουν «προδότες» όποιους στηρίζουν στην Αθήνα, να κάνουν προσωπικές επιθέσεις στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.

Στα Δ.Σ. της Euroleague υπήρχαν σόου με… χρωστούμενο Final Four στο Βελιγράδι όπως υποστήριζαν, επιστολές είχαν έμμεσες κατηγορίες για τον Παναθηναϊκό -αναφορικά με τα πιθανά έσοδα που θα έχει το «Telekom Center Athens»- δημοσιογράφοι εντός των συνόρων επιδείκνυαν το λιγότερο εχθρική στάση απέναντι στην ελληνική υποψηφιότητα εκφράζοντας τις φιλοσερβικές θέσεις του Ολυμπιακού. Μάλιστα ανακάλυπταν και προβάδισμα Βελιγραδίου στις προτιμήσεις, την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» οδηγούσαν σε αναβολές την ψηφοφορία!

Σε αυτό τον πόλεμο, ο Παναθηναϊκός παρά τις προκλήσεις και τις επιθέσεις της απέναντι πλευράς, δεν σήκωσε ούτε πετραδάκι. Έμεινε αμέτοχος, άφησε το θέμα να πορευτεί όπως έπρεπε. Με σοβαρότητα και τονίζοντας το αυτονόητο πως η ελληνική κυβέρνηση έθεσε υποψηφιότητα, άρα δεν είναι δικό του ζήτημα.

Όντως, δεν ήταν ζήτημα του Παναθηναϊκού. Είναι όμως δική του επιτυχία, γιατί η επένδυσή του στο κλειστό φέρνει ξανά μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα. Σε εγκαταστάσεις που ζηλεύουν όλοι οι Ευρωπαίοι και όχι βρίσκοντας την ευκαιρία να μπει κρατικό κονδύλι για να πληρωθεί ο κλιματισμός μέσω μιας διοργάνωσης. Κάτι που έγινε σε άλλο γήπεδο της χώρας.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν μόνοι τους ένα κόσμημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κι έδωσαν την άδειά τους για να προβληθεί η Ελλάδα μέσα από αυτό. Δεχόμενοι τη λάσπη της πλευράς του Ολυμπιακού, στην οποία δεν απάντησαν ποτέ. Άφησαν τον ανεμιστήρα να κάνει τη δουλειά...