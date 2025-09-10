Podcast Κοτζιά: Είναι επιτυχία, που μιλάμε για μετάλλιο, αλλά…

Η Εθνική εντυπωσιάζει μέχρι τώρα στο Ευρωμπάσκετ, αλλά έχει δρόμο μπροστά της.

Πέρασε μετά από 16 χρόνια στην τετράδα, εν τούτοις εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. ‘Η αν θέλετε τρώγοντας ανοίγει η όρεξη.

Και η όρεξη του Βασίλη Σπανούλη και των παιδιών του είναι πολύ μεγάλη.

Ο Τόλης Κοτζιάς από την Ρίγα μεταφέρει τα πάντα για τη προσπάθεια της Εθνικής, αναλύει την Τουρκία, καταγράφει την πρόοδο, που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Αναφέρει, όμως, και ένα «αλλά».

