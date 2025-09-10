Μητσοτάκης για F4 στο ΟΑΚΑ: «Γιατί όχι και οι δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό» (vid)

Το Final Four της φετινής Euroleague και για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί οριστικά στο ΟΑΚΑ.

Η Euroleague ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το ΟΑΚΑ ως την έδρα διεξαγωγής του Final Four 2026, με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Με μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι και υπό τους ήχους του «Final Countdown» εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανάρτησε στα social media, για το Final Four 2026 της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ακόμα ένα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός σε σχετικό του βίντεο και ολοκλήρωσε:

«Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό».