Πλήρης στο Βελιγράδι ο ΠΑΟΚ για τα φιλικά με Παρτιζάν και Μέταλατς

Μία τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι η ομάδα του ΠΑΟΚ, προτού η αποστολή αναχωρήσει για το Βελιγράδι, όπου το επόμενο διήμερο θα συμμετάσχει σε ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο τουρνουά, με το παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν να ξεχωρίζει.

Το πολύ σημαντικό και ιστορικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, μετατέθηκε κατά μία ημέρα και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 19:30 (Ώρα Ελλάδας), στο ανοικτό γήπεδο Tasmajdan.

Οι καιρικές συνθήκες και το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της βροχόπτωσης στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, οδήγησαν τους διοργανωτές σε τροποποίηση του αρχικού προγράμματος του OPEN AIR tournament του Βελιγραδίου.

Εκτός από το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής, ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι την Πέμπτη. Δεν θα αντιμετωπίσει ωστόσο τη Zenit, αλλά την Metalac από τη Σερβία. Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Metalac που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/9) στη Mala Arena, τη μικρή σάλα της Belgrade Arena και θα ξεκινήσει στις 20:00 (Ώρα Ελλάδας).

Με την αποστολή του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψουν στο Βελιγράδι και θα είναι στη διάθεση του Jure Zdovc οι καλαθοσφαιριστές… Cleveland Melvin, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, K.J. Jackson, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Stephen Brown, Γιώργος Φίλλιος, Βen Moore και Tomas Dimsa.