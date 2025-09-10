Σκαριόλο για την βράβευσή του: «Νιώθω ευγνωμοσύνη - Πετύχαμε ένα κατόρθωμα που εκτείνεται πέρα των τίτλων»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο προχώρησε σε δηλώσεις μετά την απονομή του Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Τάγματος Αθλητικής Αξίας από την Ισπανία.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας και η χώρα τον τίμησε με τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Τάγματος Αθλητικής Αξίας για τα όσα προσέφερε στην 15ετή θητεία του.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στο «Realmadrid TV» και αναφέρθηκε σε αυτή την τιμή, τονίζοντας πως τα όσα πέτυχε στην ομάδα επεκτείνονται πέρα από τίτλους και μετάλλια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Νιώθω ευγνωμοσύνη. Όπως όλα τα ατομικά βραβεία, πρέπει πάντα να το μοιράζεσαι με όλη την ομάδα, η οποία σου επέτρεψε να απολαμβάνεις το πάθος σου, ακόμη και με σπουδαία αποτελέσματα, για τόσα πολλά χρόνια. Αλλά πρώτο και κύριο είναι το συναίσθημα ότι μαζί, πετύχαμε ένα αθλητικό κατόρθωμα που εκτείνεται πέρα από μετάλλια και τίτλους.

Αυτό το αθλητικό κατόρθωμα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία λόγω του ότι περιλαμβάνει τόσους πολλούς παίκτες όλων των ηλικιών και διδάσκει τόσο ξεκάθαρα τις καλύτερες αξίες του αθλητισμού. Έτσι, αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με τους πρώην συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί αξίζουν αυτή την αναγνώριση εξίσου με εμένα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!