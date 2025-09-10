Τούρκογλου για Όσμαν: «Θα εκτιμήσουμε την κατάστασή του πριν τον ημιτελικό με την Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, Χινταγιέ Τούρκογλου, μίλησε για την κατάσταση του Τζέντι Όσμαν, τονίζοντας πως η κατάστασή του θα εκτιμηθεί πριν τον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Ο Τζέντι Όσμαν τραυματίστηκε στον αγώνα της Τουρκίας με την Πολωνία και απουσίασε από την προπόνηση της Τετάρτης (10/9). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χινταγιέ Τούρκογλου, μίλησε στο «A Spor» για την κατάσταση του 30χρονου και τόνισε πως ο προπονητής και το ιατρικό τιμ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τον προετοιμάσουν.

Ακόμη, ξεκαθάρισε πως η κατάστασή του θα εκτιμηθεί στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής (12/9) και τότε θα αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό με την Ελλάδα ή όχι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο προπονητής μας και το ιατρικό τιμ θα προσπαθήσουν να προετοιμάσουν τον Τζέντι όσο καλύτερα μπορούν για τον ημιτελικό αγώνα. Θα εκτιμήσουμε την κατάστασή του στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής και θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για τον απογευματινό αγώνα».

