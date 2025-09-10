Η Τουρκία προπονήθηκε στη Ρίγα χωρίς Όσμαν (vids)

Η Τουρκία προπονήθηκε ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα, με τον Τζέντι Όσμαν να μένει εκτός μετά τον τραυματισμό του. Αποστολή στην Λετονία.

Η Τουρκία κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Πολωνία με 91-77 και έτσι προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με τους Πολωνούς ο Τζέντι Όσμαν τραυματίστηκε. Πιο συγκεκριμένα, ο Ματέους Πονίτκα έπεσε πάνω του και του «κλείδωσε» τον αστράγαλο. Ο Όσμαν έδειξε να πονάει αρκετά και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Ωστόσο, αργότερα επέστρεψε στο ματς και πέρασε ξανά και στο παρκέ.

Την Τετάρτη (10/9) η Τουρκία προπονήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο, δίπλα από την Riga Arena. Ο «πράσινος» αστέρας δε συμμετείχε στην προπόνηση, καθώς πονάει.

Ο 30χρονος θα προσπαθήσει να δώσει το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης, με τη συμμετοχή του ωστόσο να είναι αμφίβολη.

