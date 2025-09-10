Λιμνιάτης: «Η Εθνική έχει ψυχολογία - Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ο Σενγκούν

Ο προπονητής του Προμηθέα, Γιώργος Λιμνιάτης, μίλησε για την πορεία της Εθνικής στο Eurobasket, αλλά και την προετοιμασία της δικής του ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας κόουτς στο WebRadio της EOK...

Για την εικόνα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ έως τώρα: «Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε ταυτότητα, ψυχολογία και ρόλους. Συζητούσαμε στο ξεκίνημα του Ευρωμπάσκετ με το τεχνικό μου επιτελείο ότι η ομάδα θα πάει στην τετράδα, ήμουν σίγουρος ότι η Ελλάδα θα το καταφέρει αυτό. Βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, εκατό φορές να παίζαμε με τους Λιθουανούς. δεν θα χάναμε ούτε μία. Είχαμε πολύ καλή λειτουργία και αμυντική συμπεριφορά, ήμασταν καλύτερη ομάδα και πολύ φυσιολογικά ήρθε το αποτέλεσμα ώστε να διεκδικούμε ένα μετάλλιο στις επόμενες ημέρες».

Για τον αγώνα με τη Λιθουανία: «Ήμουν σίγουρος για τη νίκη, βλέποντας και τη Λιθουανία. Ήταν σημαντική η απουσία του Γιοκουμπάιτις. Θεωρούσα αδιαμφισβήτητο φαβορί την Ελλάδα. Δεν ξέρω εάν οι ίδιοι οι Λιθουανοί πίστευαν ότι θα νικούσαν. Είδαμε μία ομάδα της Λιθουανίας που δεν μπορούσε να σουτάρει. Είναι παράδοξο για τη λιθουανική σχολή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλούς αμυντικούς στόχους και ρισκάραμε κάποια σουτ στην περιφέρεια. Στο σύγχρονο μπάσκετ χωρίς σουτ δεν μπορείς να πας πουθενά. Στο τέλος η διαφορά «μαζεύτηκε» γιατί έβαλαν κάποια τρίποντα. Στηρίζεται στο παιχνίδι του Βαλαντσιούνας στη ρακέτα και στο ποστ. Δεν νομίζω ότι στο σύγχρονο μπάσκετ μπορείς να χάσεις ματς από το ποστ. Χρειάζεσαι κι άλλα στοιχεία που η Εθνική τα έχει περισσότερο από τη Λιθουανία».

Για το «κλειδί» της χθεσινής νίκης: «Η αμυντική μας τακτική πρώτα από όλα. Ήμασταν σκληροί, βοήθησαν και τα ατομικά στοιχεία των Λιθουανών. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και είχαμε ευκαιρίες να τρέξουμε. Η αντίδραση μας στο 0-7 ήταν σωστή και δε στοίχισε στην ψυχολογία της ομάδας. Έμεινε προσηλωμένη και χρειάστηκε μία φορά στο ξεκίνημα και στο τρίτο δεκάλεπτο να αντιδράσει όταν μειώθηκε η διαφορά. Τα ριμπάουντ ήταν επίσης αρκετά και τα ελέγχανε απέναντι σε μία ομάδα που είχε τα περισσότερα στο Ευρωμπάσκετ. Με την ομάδα που έχουμε και την ομάδα που αντιμετωπίσαμε, μπορούσαμε να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, είναι πιο “βαριά” από εμάς. Εάν μπαίνανε κάποια παραπάνω σουτ, η διαφορά θα ήταν στους 20 πόντους. Ήταν ξεκάθαρο το πόσο ελέγχαμε τον αγώνα από την αρχή, δεν μπορούσαμε να χάσουμε από αυτή την ομάδα».

Για τον ημιτελικό με την Τουρκία: «Είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Οι Τούρκοι έχουν δείξει μία συνέπεια από την αρχή του τουρνουά. Έχουν ατομικό ταλέντο και ποιότητα με τους Σενγκούν, Οσμάν και Λάρκιν κυρίως. Τα υπόλοιπα παιδιά τους συμπληρώνουν. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για την Ελλάδα. στο Ευρωμπάσκετ έως τώρα και ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Μένω πολύ αισιόδοξος γιατί η Εθνική έχει ψυχολογία, λειτουργία και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις στην επίθεση. Η άμυνα μας είναι πάντα εκεί και έχουμε μεγάλη τύχη να πάμε στον τελικό».

Για τον Οσμάν: «Είναι ένα κομμάτι που το κάνει στον Παναθηναϊκό πολύ. Όταν τρέχει στον αιφνιδιασμό είναι “ταύρος”, έχουμε τα κορμιά όμως για να τον αντιμετωπίσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ο Σενγκούν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα αντιμετωπίσουμε τον Σενγκούν και πώς οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τον Αντετοκούνμπο. Ο Οσμάν αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και όλοι έχουν την εικόνα του μέσα από το σκάουτινγκ. Θα υπάρχει το κατάλληλο πλάνο ώστε να μην βρει εύκολους τρόπους και να τον περιορίσουν».

Για την νέα σεζόν του Προμηθέα: «Είμαστε μία καινούργια ομάδα και έχουμε ίσως τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα. Εάν εξαιρέσεις τους τέσσερις ξένους μας που είναι περίπου 30 ετών, τα περισσότερα παιδιά είναι κάτω των 22 ετών. Είναι επιλογή μας να στηρίξουμε τους νεαρούς αθλητές. Ο Προμηθέας έχει αναδείξει νέους παίκτες τα τελευταία χρόνια. Είναι η κεντρική φιλοσοφία μας το να μπορέσουμε να έχουμε μία ομάδα με ταυτότητα και χημεία, ώστε να το συνδυάσουμε με αποτελέσματα και επιτυχίες. Είναι σίγουρο πως το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό και δύσκολο. Αρκετές ομάδες έχουν επενδύσει πολλά χρήματα, που την προηγούμενη σεζόν τερμάτισαν πιο κάτω από τον Προμηθέα. Αναφέρομαι στον Άρη, τον Πανιώνιο, το Μαρούσι. Έχουμε τις παραδοσιακές δυνάμεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αλλά έχουμε και άλλες ομάδες με πολύ μεγάλη δυναμική. Ακούω ότι και ο ΠΑΟΚ εάν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας θα δυναμώσει και άλλο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος. Εμείς θα παίξουμε σύγχρονο μπάσκετ, αυτός είναι ο στόχος μας και να συνδυαστεί με αποτελέσματα. Θα έχουμε αρχή, μέση και τέλος, ώστε να ξέρει τι θέλει μες στο γήπεδο. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δώσουμε χώρο στους Έλληνες παίκτες να αναδειχθούν».

