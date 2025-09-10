ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ο απόλυτος ξεπεσμός για να κάνουν… μια τρύπα στο νερό

Τα έβαλαν με την κυβέρνηση, τον Παναθηναϊκό, την EuroLeague, την Αθήνα, την Ελλάδα, τις ομάδες που ψήφιζαν, τους προπονητές, για να κατορθώσουν να πείσουν άλλους δύο μετόχους…

Πέρασαν μήνες αγώνα. Μήνες προπαγάνδας. Σκληρών παρασκηνιακών κινήσεων, μπας και γυρίσει το κλίμα. Τάχθηκαν ανοιχτά απέναντι από την Ελλάδα και το συμφέρον της. Με «παραστάσεις» που εξέθεταν τους ίδιους και την όποια εικόνα ομοψυχίας ήθελε να περάσει η κυβέρνηση. Κι όλα αυτά πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας που θα φέρει τεράστια κρατικά κεφάλαια στην ενίσχυση μιας ΚΑΕ, προκειμένου να ανακαινίσει το ΣΕΦ.

Από το επεισοδιακό βράδυ του Game 2 των τελικών στο Φάληρο, όταν και οι Αγγελόπουλοι έκαναν δηλώσεις για το Final Four που πάνε να… δώσουν στον Γιαννακόπουλο, είχε φανεί το πως θα συνεχιστεί το θέμα. Μέχρι την 10 η Σεπτεμβρίου, δεν πέρασε ούτε μέρα να μην «παλεύουν» εναντίον της ελληνικής υποψηφιότητας, κόντρα σε αυτό που ήθελε η ελληνική κυβέρνηση. Με την οποία έχουν άριστη σχέση και ξεκάθαρα δεν μπορούν να έχουν το παραμικρό παράπονο απέναντί της. Αυτό που θόλωνε την κρίση τους, ήταν η εμμονή που έχουν με τον Παναθηναϊκό και προσωπικά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η οποία τελικά τους εξέθεσε στα μάτια των φιλάθλων ανεπανόρθωτα.

Ο Σκινδήλιας εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Ολυμπιακός, είχε πει πως «χρωστάμε ένα Final Four στο Βελιγράδι». Ατάκα που πέρασε στην ιστορία και δε θα «σβήσει» ποτέ. Ο Λεπενιώτης έθετε ζητήματα διαφάνειας. Θίγοντας και την ελληνική κυβέρνηση και την EuroLeague.

Οδήγησαν σε αναβολές την ψηφοφορία, για να γλιτώσουν αυτό που έμοιαζε ξεκάθαρο. Η υποψηφιότητα της Αθήνας ηθικά και ουσιαστικά, ήταν μακράν η καλύτερη. Μέσω των ΜΜΕ υπήρξε απίστευτη προπαγάνδα, το άσπρο γινόταν μαύρο μέχρι και την παραμονή της οριστικής απόφασης.

Τη μία λεγόταν πως το Βελιγράδι είναι φαβορί, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Την άλλη τονιζόταν πως τα… κουκιά ήταν υπέρ της Σερβικής πρωτεύουσας, αλλά η συγκεκριμένη πλευρά – Ολυμπιακός δηλαδή – οδηγούσε σε αναβολή την ψηφοφορία. Κάτι που προφανώς ήταν το λιγότερο… παρανοϊκό ως επιχείρημα.

Πάντα πριν από τις προγραμματισμένες συσκέψεις για να τελειώσει το θέμα, παρουσιαζόταν μια αντίδραση. Έστω ως φήμη. Μέχρι που η κατάσταση φαινόταν μη αναστρέψιμη και περάσαμε στις επιστολές με ερωτήματα. Εν συνεχεία σε επιστολές των Σέρβων που έκαναν λόγο για… παραπλάνηση στις προτάσεις. Κάτι που «θυμήθηκαν» παραμονές της ψηφοφορίας.

Τα δημοσιεύματα μετέφεραν… πληροφορίες, για ομάδες που είναι έξαλλες με την EuroLeague και απαιτούν να υπάρξουν διευκρινίσεις αναφορικά με τις προτάσεις. Και γι’ αυτό θεωρούσαν δεδομένη την αναβολή ψηφοφορίας της 10 ης Σεπτεμβρίου.

Αλήθεια, ποιες απ’ τις 3 ομάδες (Ολυμπιακός συν άλλες δύο) ήταν περισσότερο… έξαλλες και θα οδηγούσαν στην αναβολή; Γιατί η προπαγάνδα δεν κατέπεσε απλά, ξεφτιλίστηκε με τρόπο εκκωφαντικό.

Ρεπορτάζ έκαναν λόγο ακόμη και για πρόταση μομφής που θα κατατεθεί κατά του CEO της EuroLeague απ’ τον Ολυμπιακό. Ο σύνδεσμος προπονητών εξέδωσε ανακοίνωσε εκθέτοντας τους… λεκέδες που πήγε να αφήσει η ΚΑΕ του λιμανιού μέσω των «ερωτημάτων» της.

Χαμήλωσαν το όποιο κύρος κουβαλούσαν στην EuroLeague, «έπεσαν» στα μάτια των υπόλοιπων ομάδων-μετόχων, δημιούργησαν «εχθρούς», για να στραφούν απέναντι στη χώρα τους και να ωθήσουν την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου. Την οποία δεν ωθούσε ούτε η ίδια η Σερβία, γιατί έχει πολύ σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθεί.

Ζήσαμε μήνες ολόκληρους, για να διαπιστώσουμε απλά τον ξεπεσμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με την υπογραφή των ιδιοκτητών της που εμμονικά πάλευαν να μην γίνει το σωστό, δηλαδή να πάει το Final Four στην υποψηφιότητα που περιείχε την καλύτερη οικονομικά πρόταση, την καλύτερη εγκατάσταση, την σχέση παράδοσης και σύγχρονης δυναμικής για το μπάσκετ, τα πολλά χρόνια χωρίς τη διεξαγωγή Final Four.

Τι πέτυχαν; Μια τρύπα στο νερό. Εξέθεσαν τους εαυτούς τους και τον ίδιο τον Ολυμπιακό, στα μάτια των υπόλοιπων ομάδων της διοργάνωσης, στην διοίκηση της EuroLeague, στον σύνδεσμο προπονητών, σε χορηγούς, στην ελληνική κυβέρνηση, στα μάτια των ίδιων των Ολυμπιακών. Γιατί στο τέλος της ημέρας, είναι ένδειξη αδυναμίας και φόβου το να παλεύεις να μη γίνει μια τέτοια διοργάνωση στη χώρα σου, κάτι που από κάθε άποψη θα ευνοούσε την αγωνιστική σου προσπάθεια.

Κι όλα αυτά γιατί; Για να πετύχουν μια τρύπα στο νερό. Ηθικά και ουσιαστικά, οι Αγγελόπουλοι και ο Ολυμπιακός κατρακύλησαν αρκετά σκαλοπάτια. Φανερώνοντας για πολλοστή φορά πως η εικόνα που είχε δημιουργηθεί γι’ αυτούς, ήταν «πλαστή».