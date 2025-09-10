Κολοσσός: Ανοιχτή προπόνηση και αγιασμός την Κυριακή

Ανοιχτή για τον κόσμο προπόνηση θα πραγματοποιήσει την προσεχή Κυριακή ο Κολοσσός, ενώ παράλληλα θα γίνει και ο καθιερωμένος αγιασμός της ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Κολοσσός δίνει ακόμα δύο φιλικά με τον Παναθηναϊκό (11/9, 13:30) στο Telekom Center Athens και με το Λαύριο (12/9, 13:00) στο ΚΓ Λαυρίου.

Η ανακοίνωση των Ροδιτών:

«Ο Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει ότι την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας.

Στις 11:00 θα προηγηθεί η πρώτη ανοιχτή προπόνηση, κατά την οποία οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το νέο ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο, που θα οδηγήσουν τον Κολοσσό στη φετινή Stoiximan GBL.

Η Διοίκηση του Κολοσσού H Hotels Collection καλεί τον φίλαθλο κόσμο της Ρόδου να δώσει το «παρών» και τον παλμό για τη νέα αγωνιστική χρονιά».