Στιγμές από τα φιλικά του Άρη με τη Μονακό (vids)

Δείτε στιγμιότυπα από τα δύο φιλικά του Άρη κόντρα στη Μονακό, στα παιχνίδια που έγιναν στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο «Πριγκηπάτο».

Στο πρώτο φιλικό οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν με 99-81, δείχνοντας καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, ενώ στο δεύτερο δεν κρατήθηκε σκορ.

Την Παρασκευή η επίσημη παρουσίαση του μεγάλου χορηγού

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε: «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12/09, θα λάβει χώρα η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας της ομάδας μας με την Betsson.

Η κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία είναι πλέον ονομαστικός και μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ ΑΡΗΣ. Η εκδήλωση θα γίνει στις 14:30 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOMus) και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ιόλα (έργο Μέγας Αλέξανδρος by Andy Warhol) και το «παρών» θα δώσουν στελέχη και καλαθοσφαιριστές της ομάδας μας, όπως και επιτελείς της Betsson».